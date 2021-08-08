شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا صعد 13 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأحد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.29%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.65%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.31%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.26%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.67%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.54%.

كما ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.23%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.21%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.13%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.11%، 0.09%، على التوالي، فيما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 2.56%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.11%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.03%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 710.478 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 659 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.64%، والعرب على 6.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 7.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 92.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 10.5 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 40.8 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 10738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2401 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13169 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4187 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2878 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3859 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 1078 نقطة.

وصعدت أسهم 108 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.