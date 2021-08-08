شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصتى السعودية والإمارات قبل عطلة السنة الهجرية.. وتراجع مؤشر البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت بورصتا السعودية والإمارات، فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.21% خاسرًا 3.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1611.46 نقطة، وعطلت بورصة الكويت بمناسبة السنة الهجرية.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.05% رابحًا 5.91 نقطة ليغلق عند مستوى 11215.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.1% خاسرًا 269.71 نقطة ليغلق عند مستوى 24278.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 205.5 مليون سهم بقيمة 7.3 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التأمين بنسبة 5.53%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.37%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.26%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.31%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاعي النقل والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%، 0.14%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.79%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.85%، ثم قطاعي الاتصالات والمرافق العامة بنسبة 0.84%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.63%.

وقفز 109 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 10%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "التعاونية" بنسبة 9.54%، وتراجع 80 سهمًا على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 3.59%، ثم سهم "تنمية" بنسبة 2.7%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 2.25%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 319 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.08% رابحًا 2.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2822.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 71.8 مليون سهم محققة ما قيمته 99.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1653 صفقة لعدد 29 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.47%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاعي العقارات والسلع بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.80%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 2.79%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.93%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 1.85%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.2 مليون ورقة بقيمة 17.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.24%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.11% رابحًا 82.11 نقطة ليغلق عند مستوى 7501.383 نقطة، وربح رأس المال السوقي 19 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 1.330 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 284 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 4398 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.26%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.

وارتفع 23 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 4.79%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.57%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 3.51%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم "حقوق اكتتاب شركة ميثاق للتأمين التكافلي 2021" بنسبة 26.67%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 8.66%، فيما تصدر سهم "شركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 348.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.41%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.21% خاسرًا 3.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1611.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 537.3 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 66.29% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.78%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 47.12% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.89%.

كما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 10.27% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.32%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%، فيما ارتفعت أسهم مجموعة جي إف إتش المالية، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.95%، 0.47%، 0.2%، على التوالي.