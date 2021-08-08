شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن سليمان نستهدف الوصول لتريليون جنيه رأس مال صندوق مصر السيادي × 8 سنوات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى ، أنه يستهدف أن يصل رأسمال الصندوق إلى تريليون جنيه خلال 7 أو 8 سنوات، بناء على توجيهات الرئيس وهذا يعد فى تاريخ الصناديق إنجاز، وذلك من خلال التركيز على الاستثمار فى القطاعات التى يستهدفها الصندوق.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي لـ"الخليج 365"، أن خطة رأس مال الصندوق ستتحرك بخطوات عريضة فكانت الخطوة الأولى هى 5 مليارات جنيه ثم الوصول إلى 15 مليار جنيه نتيجة للأصول التى يمتلكها الصندوق ، مؤكدا ان الصندوق يستهدف مضاعفة المحفظة الاستثمارية خلال 2022، فى مجالات الصناعات التكنولوجية والبنية الرقمية والاقتصاد الرقمى.

وأوضح سليمان أن الخطة الاستثمارية للصندوق السيادي تقوم على أحداث قفزات استثمارية كبرى فى القطاعات التى تحتاج إلى حجم استثمارات ضخم وتخدم مستهدفات الدولة المصرية مع الحفاظ على استراتيجية الدولة، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف الاستثمار فى قطاع البينية الاساسية نظرا لانه من القطاعات الحيوية للدولة من خلال تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات فى مجال تحلية المياة بانشاء محطات لخدمة مستهدفات الخطة القومية بجانب العمل على توطين صناعة تكنولوجيًا تحلية المياه مما يتطلب انشاء عدد كبير من محطات تحليه المياه بسعه انتاج عالية، لتصبح مصر من الدول الرائدة من حيث سعات التحلية على مستوى العالم باستخدام هذه التكنولوجيا ، مؤكدا انشاء محطات سيعطى لنا القدرة فى التفاوض مع منتجى التكنولوجيا لتوطين هذه النوعية من التكنولوجيا فى مصر لتكون مصر من الدول التى تصنع منتجات ومكونات محطات تحلية المياه، مؤكدا أن توطين صناعه المكونان سيساهم فى زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد .

وتابع المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي أن من مستهدفات الصندوق الاستثمار فى مجال التصنيع الدوائى وخاصة بعد الخطوات التى اتخذتها مصر فى هذا المجال ،بالإضافة الى وجود كيان قادر على فهم احتياجات السوق والدولة المصرية متمثلة فى هيئة الشراء الموحد والذى سيتم من خلال الشراكة معها والعمل على توجيه القدرة الشرائية للدولة المصرية فى توطين صناعه الادوية والمستلزمات الطبية ،بالاضافة الى التوسع فى البنية الرقمية والاقتصاد الرقمى من خلال انشاء شركات كبرى قادرة على النمو .

وتابع سليمان أن من مستهدفات الصندوق القطاع الزراعى والتغذية نظرا لانها من القطاعات الهامة لاقتصاد المصرى من خلال العمل على توطين التكنولوجيا كسلاسل امداد ومناطق تخزين ومناطق لوجيستية

وكشف سليمان عن اطلاق صندوق للابتكار بالشراكة مع مستثمرين مصرين وشركاء من القطاع الخاص ،لانشاء مجموعه من الشركات التكنولوجية الجديدة، وسيتم الاعلان عنه قريبا .

وعن دور صندوق مصر السيادي فى هذه الشركات أكد سليمان أن الصندوق سيكون شريك تتموى بحيث يقوم على تنمية هذه الشركات لمساعداتها على النمو والتوسع بجانب مساعداتهما فى العقود والتعاقدات وتوفير فرص استثمارات بدعم من الدولة المصرية من خلال توفير البيئة المناسبة.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي أن مصر بحاجه الى هذه النوعية من الصناديق وخاصة وأن مصر تمتلك إمكانيات ابداعية تجعلها قادرة على تصدير التصميمات والابتكارات والسوفت وير وهذه التصميمات يتم استردادها تحت مسمى علامة تجاريه فهدف الصندوق انشاء علامة تجارية.