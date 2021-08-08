شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخطة المستقبلية لمعهد الخدمات المالية لرفع قدرات العاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر
وتشمل الخطة المستقبلية لمعهد الخدمات المالية على ما يلي:1- تقوية الإطار المؤسسي لمعهد الخدمات المالية عن طريق:
- دعم واستكمال منظومة الموارد البشرية المؤهلة وسد الفجوات في الهيكل التنظيمي.
- اجتذاب كوادر جديدة في المجالات الهامة لتطوير الأداء خاصة في مجال تطوير الأعمال.
- تطوير البرامج الحالية وتصميم برامج جديدة لتشكل كافة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقب عليها الهيئة.
- تحديث قائمة المحاضرين والمدربين، ومن خلال ضمم مجموعة جديدة في تخصصات جديدة وبخبرات ممتازة لتحسين وتطوير الأداء التدريبي للمعهد.
2- الاعتماد بصورة رئيسية على استخدام التكنولوجيا في تنفيذ كافة أعمال معهد الخدمات المالية من خلال:
- استخدام التكنولوجيا في كافة مراحل أعمال المعهد بدايةً من حجز الدورات ثم السداد الإلكتروني ثم تنفيذ البرامج التدريبية والبرامج المهنية عن بعد من خلال استخدام منظومة التعلم عن بعد.
- تطوير الموقع الإلكتروني من خلال زيادة مساحة التفاعل مع أصحاب المصالح والأطراف ذات العلاقة بما يساهم في تفعيل دور المعهد في تحسين مستويات الوعي والثقافة المالية لدى كافة الفئات المستهدفة.
-التعاون مع أحد الجهات المانحة مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تمويل هذه المنظومة وتنفيذها.
3- تطوير المحتوى العلمي لبرامج التدريب وخلق برامج تدريب جديدة عن طريق:
- تطوير محتوى برامج جديدة وفقًا لدراسة الاحتياجات التدريبية للأنشطة المالية غير المصرفية التي سيقوم المعهد بتنفيذها بالتعاون مع أحد الجهات المانحة مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
-التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار ضوابط للتعليم المستمر للمهن المرتبطة والمرخص لها من الهيئة، ويقوم المعهد بتنفيذها.
-توسيع نطاق البرامج لتشمل برامج التطوير الإداري مثل تطوير المهارات القيادية وإدارة التغيير وإدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي والتحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي للتسويق ومهارات البيع لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
- التعاون مع الجهات الدولية المثيلة لنقل أفضل الخبرات والممارسات الدولية في مجال الأنشطة المالي غير المصرفية.