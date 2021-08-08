شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة: جار الانتهاء من تخصيص المجمع الصناعى بمنطقة البغدادى بإجمالى 206 وحدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بضرورة التوسع في اقامة المجمعات الصناعة المتكاملة وخاصةً تلك التي تخدم المشروعات الصغير والمتوسطة في كافة محافظات الجمهورية في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق قاعدة صناعية واسعة للصناعات الصغيرة للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

وجاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظة الأقصر والتي تفقدت خلالها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي الصناعية، رافق الوزيرة المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، الى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وقالت الوزيرة إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى إنشاء 17 مجمع صناعى في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وباجمالي تكلفة تصل الى 10 مليار جنيه، مشيرةً الى ان الوزارة حرصت على تقديم تيسيرات غير مسبوقة في المجمعات التي يتم طرحها أمام المستثمرين شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.

وأوضحت جامع أنه تم الانتهاء من انشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة (غذائى، هندسى، كيماوى، ملابس جاهزة ومفروشات، مواد بناء) بإجمالى تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه ويتيح حوالى 5700 فرصة عمل، ويضم المجمع 206 وحدة منها 146 وحدة بمساحة 432 متر مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع، مشيرةً إلى أن المجمع تم طرحه امام المستثمرين خلال شهر أكتوبر الماضي وتم تخصيص بعض الوحدات وجاري حالياً استكمال عملية التخصيص واتخاذ اجراءات التشغيل وبدء الانتاج للوحدات التى تم تخصيصها.