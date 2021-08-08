شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: تعزيز حركة الاستثمار بالصعيد على رأس أولويات خطة الحكومة للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان محافظة الأقصر تمتلك امكانات ومقومات كبيرة فى العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، وهو الامر الذى يسهم فى تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة، لافتةً ألى أن هناك فرص كبيرة للتوسع في الاستثمار الصناعي وإقامة العديد من المشروعات القائمة على الخامات والمنتجات المتوافرة بالمحافظة بشكل متوازٍ مع تنمية النشاط السياحي التي تتمتع بها الأقصر لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمستثمرى محافظة الاقصر وذلك فى اطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد والتى شملت محافظتى قنا والاقصر، وشارك فى اللقاء الذى نظمه المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الاقصر والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، الى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وقالت إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى حريصة على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة المحافظات وذلك فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر يمثل اولوية هامة ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية، منوهةً إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع وبصفة دورية مع كافة أجهزة الحكومة الخطط والإجراءات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية .

وأشارت جامع إلى أن الأقصر لديها ايضا إمكانات كبيرة ومتنوعة في قطاع الحاصلات الزراعية، وهو ما يؤهلها للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي لهذه الحاصلات، لافتةً إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتي التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية.

واستمعت الوزيرة لبعض التحديات التى تواجه مستثمرى المحافظة وبصفة خاصة ما يتعلق باستكمال المرافق بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص وكذا مساعدة المستثمرين فى تسويق منتجاتهم .

وفى هذا الاطار أعطت جامع توجيهات لمسئولى مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمساعدة كافة المستثمرين الراغبين فى المشاركة فى المعارض المحلية والخارجية من أبناء الأقصر، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم فى السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية.

ومن جانبه اكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر أن المحافظة تسعى جاهدة لتعظيم مواردها من خلال زيادة معدلات الاستثمار فى العديد من القطاعات الانتاجية، إلى جانب قطاع السياحة حيث تعد المحافظة احد اهم المحافظات السياحية، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كبير بين المحافظة وكافة الوزارات لمواجهة اى تحديات تواجة عملية الاستثمار بالمحافظة، الأمر الذى يسهم فى تعزيز حركة الاستثمار فى كافة مدن المحافظة .

كما أشار اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتأهيل وترفيق منطقة البغدداى الصناعية، حيث تم توصيل المياه للمنطقة وجارى استكمال الكهرباء والصرف والاتصالات بتكلفة بلغت حتى الان 206 مليون جنيه، وسيتم ضخ 40 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال كافة المرافق بالمنطقة .

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الهيئة بصدد دراسة مقترح مستثمرى الاقصر بشأن تخصيص منطقة صناعية جديدة بمدينة أرمنت على مساحة تصل الى 1011 فدان، وتحديد الانشطة التى تتناسب مع المنطقة والفرص المتاحة امام المستثمرين .