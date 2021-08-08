شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتكوين" ترتفع إلى 44 ألفا و 775 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 8ر1% منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 44 ألفا و 775 دولار في الساعة 10 من صباح اليوم الأحد في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 1ر4%، حيث يتم تداولها بين 43 ألفا و535 دولار و 45 ألفا و328 دولارات. وانخفضت الآن بنسبة 31% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 نيسان/أبريل.

وأضافت عملة بيتكوين 18% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 54% حتى الآن هذا العام.