شكرا لقرائتكم خبر عن 5.8 مليار ريال أرباح «السعودية للكهرباء» في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن ارتفاع صافي الربح بنحو 245% في الربع الثاني من العام الحالي مسجلة 5.828 مليار ريال، مقارنة بـ1.689 مليار ريال، في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان نشرته «تداول» عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي: إن إجمالي الإيرادات بلغ 18.936 مليار ريال، مقابل 13.348 مليار ريال، مرتفعة 41.8% على أساس شهري.

وأرجعت الشركة تحقيق صافي ربح للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بتحقيق صافي خسارة بالربع المماثل من العام السابق إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م، إذ تم إلغاء الرسم الحكومي اعتبارًا من 1 يناير 2021م، في حين اشتمل الربع المماثل من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 4.5 مليار ريال، إضافة إلى تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021م، وبناءً عليه يتم صرف مبلغ ربع سنوي تقديري لحساب الموازنة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي، إلى جانب انخفاض أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الذي يعزى إلى نمو مبيعات الطاقة بنسبة 9%.

وقالت إن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الثاني مقارنة بالربع السابق من العام الحالي بشكل رئيسي إلى موسمية المبيعات، فيما يعود تحقيق صافي ربح للنصف الأول من 2021 مقارنة بتحقيق صافي خسارة للفترة المماثلة من العام السابق إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020 إذ تم إلغاء الرسم الحكومي اعتبارًا من 1 يناير 2021م، في حين اشتملت الفترة المماثلة من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 6.9 مليار ريال وتنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021م، وبناءً عليه يتم صرف مبلغ ربع سنوي تقديري لحساب الموازنة، مما أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الفترة الحالية، إلى جانب انخفاض أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الذي يعزى إلى نمو مبيعات الطاقة بنسبة 11%.