شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تكبد السياحة الخليجية خسائر بـ60 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي أن يتكبد قطاع السفر والسياحة بدول الخليج خسائر بنحو 60 مليار دولار نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، فيما سيراكم قطاع الفنادق خسائر تصل إلى 15 مليار دولار.

وقال التقرير الذي أعدته منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة «أونكتاد» بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية والصادر عن «فروست آند سوليفان» أن نمو قطاع السياحة والسفر في منطقة الخليج بلغ 10 % خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن بناء على النمو كان من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على القطاع 110 مليارات دولار في عام 2020، إلا أن تفشي كورونا أحبط تلك التوقعات.

وأضاف التقرير أن قطاع السياحة يعد من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا في كافة بلدان العالم، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تتوقع (أونكتاد) أن يكبد تأثير جائحة كوفيد-19 السياحة في العالم خسائر تزيد على أربعة تريليونات دولار.

وبين التقرير أن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020 أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مشابها هذا العام اعتمادا على تلقي لقاحات كوفيد-19.

وقال التقرير إن عدد السياح الوافدين الدوليين انخفض بنحو مليار سائح أو 73 % العام الماضي، بينما كان الانخفاض في الربع الأول من عام 2021 حوالي 88 %.

ويتوقع التقرير إن أعداد السائحين الوافدين لن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023 أو بعد ذلك، بسبب عوائق مثل القيود على السفر، وبطء احتواء الفيروس وانخفاض ثقة المسافر والبيئة الاقتصادية السيئة.

وتوجهت دول التعاون منذ سنوات طويلة إلى قطاع السياحة كإحدى الصناعات الأسرع نمواً في العالم لتجعل منها رافعة للنمو الاقتصادي. ويساهم قطاع السياحة بنسبة تتراوح ما بين 5 – 10% من الناتج المحلي الخليجي. وما قبل أزمة وباء كورونا، بدأت دول التعاون بتنفيذ خطط استراتيجية قائمة على تنويع المنتج السياحي، فضلاً عن إطلاق استثمارات ضخمة تقدر بنحو 136 مليار دولار خلال السنوات القادمة لتطوير وتوسيع وتحديث بنيتها التحتية.

ووفقا لبيانات المركز الاحصائي الخليجي، فقد انخفض عدد السياح إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 71% خلال العام 2020، فيما انخفضت عدد الرحلات الجوية بنسبة 65% وذلك بسبب إغلاق الحدود والمطارات وفرض القيود على السفر.