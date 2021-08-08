شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أكسا التعاونية» إلى 34.9 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أكسا للتأمين التعاوني عن تراجع صافي الربح بنسبة 20.1% في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلة نحو 34.964 مليون ريال، مقابل 43.775 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان نشرته «تداول» عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي: إن صافي أقساط التأمين المكتتبة بلغ في الربع الثاني نحو 242.267 مليون ريال، مقابل 488.614 مليون ريال في الربع الأول، متراجعًا بنسبة 50.4%، وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 30 ألف ريال، إلى الانخفاض العام في الفائض من عمليات التأمين.

وأضافت أن ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 20,642 ألف ريال (خاصة في قطاع الصحي) أسهم في انخفاض صافي الربح قبل الزكاة والضريبة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مشيرة إلى أن سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 8,811 ألف ريال يعود إلى الانخفاض الإجمالي في نتائج عمليات الشركة التي انخفضت من 34,206 ألف ريال في الفترة السابقة إلى 22,123 ألف ريال في الفترة الحالية. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تدهور نسبة الخسارة في قطاع المركبات.

وأشارت إلى أن سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 8,434 ألف ريال يرجع بشكل رئيسي إلى تحسُّن نتائج التأمين للشركة التي ارتفعت من 48,553 ألف ريال في الفترة السابقة، إلى 56,330 ألف ريال في الفترة الحالية، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تحسُّن نسبة الخسارة في القطاعات الصحية، بالإضافة إلى زيادة دخل الاستثمار بمبلغ 1,471 ألف ريال (حملة الوثائق والمساهمين مجتمعين) في الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.