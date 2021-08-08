شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لقناة السويس لتأمينات الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1142 لسنة 2021 بشأن تعديل المادتين رقمي 6،7 من النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 173 لسنة 2021، الصادر اليوم الأحد، على :"مادة 6: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 300 مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 124.8 مليون جنيه موزعة على عدد 12.5 مليون سهم بقيمة اسميه 10 جنيهات لكل سهم، ومادة 7: يتكون رأس مال الشركة من عدد 12.5 مليون سهم، وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأس مال الشركة بأسهم عددها 12.5 مليون سهم بقيمة 124.8 مليون جنيه".

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100% وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم زيادة رأس المال بموجب أسهم مجانية موزعة على المساهمين طبقًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 8 نوفمبر عام 2020 وتقرير الفحص المالي للشركة الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 19 يناير عام 2021 وهذا المبلغ يمثل نسبة 100% من قيمة الزيادة ليصبح إجمالي المدفوع من رأسمال الشركة المصدر مبلغ وقدره 124.8 مليون جنيه.