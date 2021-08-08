شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بجلسة بداية الأسبوع.. و4 مليارات جنيه مكاسب سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 710.478 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 10738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2401 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13169 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4187 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2878 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3859 نقطة.