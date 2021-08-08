شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط الخام 6.2% لبرنت و7.7% لغرب تكساس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط الخام خسائر أسبوعية بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بـ6.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.7%.

وسجلت أسعار النفط 70.70 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.28 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة، حيث تراجعت بنحو 1%.

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ"أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس.