"صندوق التنمية الحضارية" خطة لتوفير سكن على أعلى مستوى فى 10محافظات

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القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم صندوق التنمية الحضارية اجتماعا موسعا للجنة الرئيسية المشكلة برئاسة المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية لعرض كافة المشاكل التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات بـ 10محافظات (القاهرة / القليوبية / دمياط / السويس / كفر الشيخ / الدقهلية / المنوفية / قنا / المنيا / الفيوم / الأقصر)، ووضع الحلول السريعة لتدارك هذه المشاكل مع الجهات ذات الصلة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات على غرار مشروعي "الأسمرات" و" بشاير الخير" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك في إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توفير جودة حياة للمواطنين من خلال مشروعات توفر وحدات سكنية على أعلى مستوى وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمعيشة وفرص العمل، وضمان حصول المواطن على حقه.

كما تم عرض موقف تنفيذ كافة المشروعات ذات الأولوية العاجلة التي تتم بالمحافظات السابق ذكرها، ووضع خطة محكمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توفير جودة حياة للمواطنين من خلال مشروعات توفر وحدات سكنية على أعلى مستوى وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمعيشة وفرص العمل، وضمان حصول المواطن على حقه.

وقررت اللجنه متابعة جودة التنفيذ والإلتزام بالبرنامج الزمني، ومتابعة الصرف والتسويات، وتشكيل لجان الحصر والتسكين والتظلمات بما يضمن تمكين المستحقين للوحدات المنشأة بالمشروعات.

وحضر الاجتماع اللواء رئيس مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدام أراضي الدولةو المهندس رئيس حوكمة أصول الدولة واللواء مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانيو مستشار الأمين العام للإدارة المحلي ،باللاضافة الى ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحةو سكرتيري عموم محافظات وممثلو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وممثلو مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلي صندوق تطوير المناطق العشوائية.