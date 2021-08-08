شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 84 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد عام2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف طاهر حسن خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الجهاز، أن هناك نحو 100 حالة زواج في الساعة عام 2020، كما تراجعت معدلات الطلاق لتصل إلى 222 ألف حالة طلاق مقابل 237 ألف حالة طلاق عام 2019، بمعدل 25 حالة طلاق في الساعة، كما شهد عام 2020 ألف حالة خلع.

ويكمل طاهر حسن، أن 79 ألف جنيه هو متوسط دخل الفرد عام 2020، 80 ألف جنيه المتوسط في الحضر و59 ألف في الريف، وبلغ متوسط انفاق الأسرة 61 ألف جنيه عام 2020، 31% نسبة انفاق الأسر على الطعام و7.5% نسبة الانفاق على التعليم.