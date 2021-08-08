شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8 أغسطس استقرار ملحوظ في السوق، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر، لعيار 18 سجل 664 جنيها وعيار 21 سجل 775 جنيها، وعيار 24 سجل 886 جنيها والجنيه الذهب 6200 جنيه وأونصة الذهب 1764 دولارا

وشهدنا أسبوع شديد جداً على الذهب، حيث تعرض المعدن النفيس علي المستوي العالمي لضغط وخسائر كبيرة في البورصات العالمية لتشهد الأسواق عمليات بيع كبيرة بختام جلسات الأسبوع، وهو ما تسبب في تراجعات ملحوظة تقترب من 2.4% في البورصة العالمية، لتهبط أونصة الذهب من 1800 دولار إلي 1764 دولار ليغلق سوق الذهب العالمي على هذا السعر.

وفي مصر سجلت أسعار الذهب تراجعات هذا الأسبوع بحوالي 17 جنيها للجرام على خلفية تراجع كبير للذهب عالمياً ، إذ تسجل الأونصة سعر دون 1764 دولار، حيث هبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 798 جنيها إلي 775 جنيها للجرام.

وتمكن الدولار الأمريكي من الارتداد صعوداً في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية الذي صدر الأسبوع الماضي، وأضاف الاقتصاد الأمريكي 943 ألف وظيفة في يوليو أفضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 870 ألف فقط، وانخفضت البطالة إلى 5.4% وهو أدنى مستوى منذ الانتعاش القوي في عام 2020. أيضًا، كان متوسط الأجور في الساعة مفاجأة إيجابية، حيث نما بشكل أسرع من المتوقع بنسبة 4% على أساس سنوي، وهو ما أثر سلباً على الذهب.