شكرا لقرائتكم خبر عن خيرت بركات: سنقدم مذكرة لرئيس الوزراء لتحديد موعد تشغيل مرصد الإحصاء الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه من المقرر أن يقدم الجهاز مذكرة إلى مجلس الوزراء من أجل تحديد موعد تشغيل مرصد الإحصاء الجديد.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، لعرض التطورات المتعلقة بالمرصد الاحصائى الجديد الذى يستعد جهاز الإحصاء لافتتاحه على غرار الساعة السكانية المعلقة على مبني الجهاز.

وأضاف اللواء خيرت بركات، أنه تم إجراء مناقشات مع عدد كبير من الوزارات من أجل تحديث البيانات المطلوبة لتشغيل مرصد الإحصاء الجديد.