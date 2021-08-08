شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 8-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد الموافق أولى أيام الأسبوع لتعاملات البنوك العاملة فى مصر 8-8-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.34 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 49.34 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل استقرارا عند سعر 52.04 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الخميس الماضى بالبنوك.

وفى سياق متصل تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى تعاملات الأسبوع، مسجلا ثباتا فى بنوك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين سجل تباينا فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الخميس الماضى بالبنوك المصرية.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى52.04 جنيه للشراء.

52.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.34 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 49.37 جنيه.

52.37 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 52.31 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.34 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

52.48 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.34 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.34 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.05 جنيه للشراء.

52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.47 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.57 جنيه للشراء.

52.48 جنيه للبيع.