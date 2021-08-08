شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 25 مليار دولار صادرات غير بترولية عام 2020 أغلبها من الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، لعرض التطورات المتعلقة بالمرصد الاحصائى الجديد الذى يستعد جهاز الإحصاء لافتتاحه على غرار الساعة السكانية المعلقة على مبني الجهاز.

وقال مصطفي سعد، إن إنتاج مصر من الارز يبلغ 4.8 مليون طن يحقق 79% من الاكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد يصل إلى 39 كيلو جرام للفرد سنويا.

ويكمل مصطفي سعد، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 25 مليار دولار عام 2020 وكانت صادرات الذهب في الصدارة، أما الواردات فبلغت 70 مليار دولار أغلبها واردات غير بترولية والصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول التي تستورد منها مصر.