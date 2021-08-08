شكرا لقرائتكم خبر عن 175 ألف سيارة سترى مرصد جهاز الإحصاء الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ياسر فتحي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المرصد الاحصائى الجديد المقرر تشغيله قريبا يأتي في موقع مميز جدا نظرا لأن هناك ما يقرب من 175 ألف سيارة تمر أمامه يوميا، أي 350 ألف مواطن يوميا يرى هذا المرصد.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، لعرض التطورات المتعلقة بالمرصد الاحصائى الجديد الذى يستعد جهاز الإحصاء لافتتاحه على غرار الساعة السكانية المعلقة على مبني الجهاز.