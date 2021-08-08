شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الإحصاء: منظومة حصر الثروة العقارية أحد عناصر مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، لعرض التطورات المتعلقة بالمرصد الاحصائى الجديد الذى يستعد جهاز الإحصاء لافتتاحه على غرار الساعة السكانية المعلقة على مبني الجهاز.
وأضاف اللواء خيرت بركات، أن بيانات جهاز الإحصاء تعتبر هي محور ارتكاز لكافة خطط الدولة، ومن بينها جهود حصر الثروة العقارية التي تعتبر أحد عناصر محاربة الفساد.
وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة تبذل جهودا مضنية من أجل إعادة رسم خريطة القري على مستوى الجمهورية، من خلال مشروع حياة كريمة، مشيرا إلى أن هناك 3600 قرية بدون صرف صحي تسعي جهود الدولة لحلها من خلال مشروع حياة كريمة وهو يمثل إنجاز لم يحدث في أي دولة على مستوى العالم.
وأوضح اللواء خيرت بركات، أن مشروع حياة كريمة يستهدف تغيير واقع 4600 قرية تشمل حوالى 60 مليون مواطن، لافتا إلى أن المرصد الاحصائى الجديد يهدف إلى استكمال جهود إعادة بناء الإنسان المصري، بعرض الواقع من خلال الأرقام والإحصاءات.
وأضاف اللواء خيرت بركات، أن مصر دولة شابة نحو ثلثى سكانها في سن العمل من سن 64:15 سنة وبالتالي هناك فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب لاسواق الخارجية مثل أوروبا.
وأكد اللواء خيرت بركات، أنه من المقرر أن يتم الانتقال إلى مقر جهاز الإحصاء بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن المرحلة الأولي بالحصول على دورين بأحد مبانى العاصمة الادارية.