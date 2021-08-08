شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الإحصاء: منظومة حصر الثروة العقارية أحد عناصر مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، لعرض التطورات المتعلقة بالمرصد الاحصائى الجديد الذى يستعد جهاز الإحصاء لافتتاحه على غرار الساعة السكانية المعلقة على مبني الجهاز.

وأضاف اللواء خيرت بركات، أن بيانات جهاز الإحصاء تعتبر هي محور ارتكاز لكافة خطط الدولة، ومن بينها جهود حصر الثروة العقارية التي تعتبر أحد عناصر محاربة الفساد.