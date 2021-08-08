شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 2399 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 13190 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 4195 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 2884 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 3868 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 20 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ تنمية للاستثمار العقاري، غاز مصر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سماد مصر (ايجيفرت)، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، العربية للأسمنت، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أسمنت سيناء، مصر بني سويف للأسمنت، التعمير والاستشارات الهندسية، بلتون المالية القابضة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، جنوب الوادي للأسمنت، دايس للملابس الجاهزة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، المصرية للمنتجعات السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك 198.5 ألف سهم، 350 ألف سهم، 95 ألف سهم، 10 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 620 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، العبور للاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك 15 سهم، 5 آلاف سهم، 933 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 15 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 2 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مبيعات بلغت 8.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 12.15%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.5 مليار جنيه مقارنة مع 2.7 مليار جنيه بنسبة نمو 30.47%.

كما أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة على القوائم المالية غير المدققة وحققت الشركة صافي ربح شامل الضريبة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 بلغ 85.61 مليون جنيه مقابل مبلغ 104.71 مليون جنيه لنفس الفترة المثيلة من العام السابق، كما وافق المجلس على مقترح تعديل مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2021-2022 لحين العرض على الجمعية العامة للشركة.