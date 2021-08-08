شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال": استمرار أعمال تركيب المعدات الحديثة بـ3 محالج جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وذكر بيان للوزارة إنه تتواصل في المحالج الثلاث أعمال تركيب المعدات والالآت الموردة من شركة باجاج الهندية، استكمالا لتحديث تكنولوجيا حليج الأقطان والتي بدأت بمحلج الفيوم المطور، وأثبتت نجاحها في تحسين جودة ونظافة الأقطان وخلوها تماما من الشوائب والملوثات بما يسهم في زيادة أسعارها وتنافسيتها فى الأسواق العالمية، فضلًا عن رفع الطاقة الإنتاجية مع توفير استهلاك الطاقة.



محالج القطن الجديدة

وأشار البيان انه كان قد تم الانتهاء من إنشاء 3 محالج جديدة بالزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، وتزويدها بالمعدات الحديثة بتكلفة إجمالية نحو 200 مليون جنيه، حيث من المنتظر أن تدخل المحالج الخدمة خلال الفترة المقبلة للعمل في موسم القطن 2021/2022. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحلج الواحد 5 أطنان/ ساعة، فيما يقع كل محلج على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع.

وأضاف انه تعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا في مجال حليج الأقطان تتم آليا دون تدخل يدوي، لإنتاج أقطان شعر خالية تماما من الشوائب والملوثات، وتحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة،اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة دخل المحلج.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحليج الجديد مع ذات الشركة الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتي حصلت على أعلى تقييم فني ومالي عند البت في العروض المقدمة، أثناء طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب محلج الفيوم؛ ضمانا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.