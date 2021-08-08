شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية تتحول للربحية وتُسجل 5.8 مليار ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، المُعلنة اليوم الأحد، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 5.8 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 869 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 6.5 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 350 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020، حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021، في حين اشتمل الربع المماثل من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 4.5 مليار ريال.

كذلك تم تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021، وبناءً عليه يتم صرف مبلغ ربع سنوي تقديري لحساب الموازنة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع الثاني.

وفي المُقابل، انخفضت أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الذي يعزى إلى نمو مبيعات الطاقة بنسبة 9%.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 19 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 16.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.5 مليار ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر 3.3 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 2.4 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.