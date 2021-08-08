شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أسعار البيع تدفع "التصنيع" للربحية خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة التصنيع الوطنية، المُعلنة اليوم الأحد، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 356.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 180.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 608.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 149.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع والتي أدت كذلك إلى ارتفاع حصه الشركه في ارباح الشركات الزميله والمشاريع المشتركه بالرغم من ارتفاع متوسط بعض أسعار اللقيم وانخفاض الكميات المباعه لبعض المنتجات نتيجة لعمليات الصيانة الدورية المجدولة.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 780.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 437.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 684.3 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر 232 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 327.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 51.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.