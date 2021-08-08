شكرا لقرائتكم خبر عن "لازوردي" تحول للربحية خلال الربع الثاني 2021 لزيادة الإيرادات التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة لازوردي للمجوهرات، المُعلنة اليوم الأحد، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 66.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 20.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 50.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية، بالإضافة إلى تسحيل تدفّقات نقدية إيجابية من العمليات بلغت 18.9 مليون ريال سعودي، ممّا رفع التدفقات النقدية الإيجابية من العمليات في النصف الأول من عام 2021 إلى 34.4 مليون ريال سعودي.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 475.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 170.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 18.2 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر 67.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.2 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.