شكرا لقرائتكم خبر عن "وقت اللياقة" تتحول للربحية وإدارتها تُوصي بتوزيعات بـ 23.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، المُعلنة اليوم الأحد، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 50.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 91 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 64 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 77.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة الإيرادات، نتيجة زيادة إيرادات العضوية بمقدار 171.61 مليون ريال نتيجة ارتفاع دخل الاشتراكات، زيادة إيرادات التدريب الشخصي بمقدار 20.87 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع عدد الحصص، وزيادة إيرادات الإيجارات والإيرادات الأخرى بمقدار 5.03 مليون ريال سعودي نتيجة العقود العقارية الجديدة وارتفاع مبيعات الخدمات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 221.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 24.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 43.9 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر 84.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 23.6 مليون ريال، بواقع 0.45 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 4.5% من القيمة الإسمية للسهم.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.