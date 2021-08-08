شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 8-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 8-8-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى تعاملات الأسبوع، مسجلا ثباتا فى بنوك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين سجل تباينا فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الخميس الماضى بالبنوك المصرية.

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو فى أولى بداية التعاملات الصباحية فى البنوك العاملة فى مصر تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصري عند18.37جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، أما فى بنك مصر فسجل انخفاضا 18.37جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.48جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.52جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.29 جنيه. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.29 جنيه.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.