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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 8-8-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو فى أولى بداية التعاملات الصباحية فى البنوك العاملة فى مصر تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصري عند18.37جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، أما فى بنك مصر فسجل انخفاضا 18.37جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.48جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.52جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا ملحوظا فى بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى، وسجل فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.52 جنيه للشراء.
18.65 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.37 جنيه للشراء.
18.61 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر18.37 جنيه للشراء.
18.61 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.36 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.40 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.39 جنيه للشراء.
18.64 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.41 جنيه للشراء.
18.64 جنيه للبيع.