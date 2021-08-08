سعر اليورو اليوم الأحد 8-8-2021 بالبنوك المصرية

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا ملحوظا فى بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى، وسجل فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.