جهاز "العاشر من رمضان" يشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات تغيير النشاط بالمدينة

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القاهرة - سامية سيد - رئيس الجهاز: إزالة 7 مخالفات تغيير نشاط من سكني إلى تجاري..وتنفيذ حملة لإزالة التعدي على قطع الأراضي الشاغرة بالمجاورة 26

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة مخالفات تغيير النشاط بالحي الـ12 بالمدينة، وذلك بمعرفة إدارات الأمن والإشغالات وبالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والأحياء وشرطة المرافق والتعمير، بهدف التصدى لأى محاولة لتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى.

وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أن الحملة أسفرت عن إزالة 7 مخالفات تغيير النشاط بقطع أراضٍ سكنية بمناطق متفرقة بالحي الـ12، وكذا إزالة أسباب شكوى مقدمة في ورشة ومغسلة مخالفة بقطعة سكنية بمنطقة ابني بيتك بالحي الـ١4، وإزالة ورفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان الحي الـ١٤.

وفي ذات السياق، أضاف المهندس أحمد عمران أحمد، أن حملة مكبرة من الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير، قامت بإزالة التعدي الواقع على قطع الأراضي الشاغرة والمسطحات الخضراء بالمجاورة الـ26 بالحى الثالث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المهندس أحمد عمران أحمد، على استمرار الحملات لإزالة أى تعدٍ أو وضع يد على أراضى الدولة بالمجاورات والأحياء السكنية بالمدينة، وكذا المتابعة الدورية والرصد لأي مخالفات وإزالتها على الفور.