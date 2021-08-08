شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهرب لعدد من مستلزمات طب الأسنان والأقراص المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي في ضبط محاولتى تهرب جمركى لعدد من مستلزمات طب الأسنان والأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام استوقفت نورا السيد عبد الحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج مسرعا من بوابة اللجنة

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد عبد العليم مأمور الجمرك فتلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة .

وبالعرض على مصطفي محمود المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 قرر تكليف وليد جمال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود198 طرد من مستلزمات طب الأسنان ما بين قطع وأجهزة وعلب وعبوات وأكياس بها كميات متنوعة من تلك المستلزمات.

وفي إطار التنسيق بين الجمارك وادارة المباحث بالمطار تم ضبط راكب بحوزته عدد من الأقراص المخدرة بواسطة كل من إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك وعمرو عطية مدير الحركة وذلك اثناء قدومه علي الطائرة الإيطالية القادمة من روما.

قرر أحمد عبد الهادي مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي برقمى 94 و95 ضد الراكبين بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .