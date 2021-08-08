شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم 720 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة حدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بدء تسليم 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بجوار منطقة مركز المال والأعمال بمدينة حدائق أكتوبر، مشيراً إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي، 225 ، 226، اليوم الأحد 8/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 197، 198، 199، غداً الإثنين 9/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي، 172، 168، يوم الثلاثاء 10/8/2021، وتخصيص يوم الأحد 5/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 99، 100، يوم الأحد 15/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 208، 209، يوم الإثنين 16/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 185، 177، يوم الثلاثاء 17/8/2021، وتخصيص يوم الإثنين 6/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 102 ، 98، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 183، 184، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارتين رقمي 185، 177، يوم الثلاثاء 24/8/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 7/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 188، 189، 200، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 201، 202، 203، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 227، 204، 205، 206، يوم الثلاثاء 31/8/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 8/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.