شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سليمان الحبيب" ترتفع 69% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع أرباح بـ 245 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 69.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 325.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 192.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 339.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 203.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة الإيرادات نتيجة للنمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة، وبخاصةً النمو في قطاع المستشفيات نتيجة لزيادة أعداد المرضى وزيادة نسب الإشغال لأقسام التنويم بالإضافة إلى استمرار النمو في ايرادات مستشفى الخبر، مما انعكس ايجاباً بالزيادة في مبيعات قطاع الصيدليات، بالإضافة إلى الارتفاع في إيرادات قطاع الحلول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 1.2 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 644.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 438.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 245 مليون ريال، بواقع 0.70 ريال للسهم.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 319 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 246.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.