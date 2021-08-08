شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة طفيفة بأرباح "حلواني إخوان" بالربع الثاني بفضل انخفاض المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة حلواني إخوان، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 26.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 25.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 26.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 35.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى طرح منتجات جديدة في الأسواق، وانخفاض المصروفات البيعية والتسويقية نتيجة اعادة هيكلة المصروفات في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كذلك انخفضت المصروفات العمومية والادارية مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وانخفضت مصاريف التمويل نتيجة انخفاض تكلفة الاقراض في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات إلى 268.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 272.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 51.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 56.4 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 25.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 30.4 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.