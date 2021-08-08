الاقتصاد

تعيين أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا يقضي بتعيين أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

وصدر أمر ملكي أيضا بإعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشغل الخليفي قبل ذلك منصب محافظ البنك المركزي السعودي من 7 مايو 2016م وحتى 24 يناير 2021، وشغل قبلها منصب وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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