شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أرامكو" ترتفع 288% خلال الربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع 70 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 287.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 95.5 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 24.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 179.1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 53.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وتوحيد نتائج أعمال سابك، وقابل ذلك جزئيًا انخفاض حجم مبيعات النفط الخام، وارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.

وارتفعت الإيرادات إلى 312.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 123.2 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 176.9 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 87.1 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 70.33 مليار ريال، بواقع 0.3518 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 81.4 مليار ريال في الربع الأول 2021 مقابل أرباح بلغت 62.5 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.