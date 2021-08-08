شكرا لقرائتكم خبر عن 684 مليون ريال أرباح التصنيع خلال النصف الأول 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت التصنيع الوطنية اليوم الأحد 8 أغسطس 2021م، عن نتائجها المالية للربع الثاني وفترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2021م، حيث حققت الشركة صافي أرباح قدرها 684 مليون ريال خلال فترة النصف الأول 2021م مقارنة بصافي خسارة قدرها (232) مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2020م، وأعرب الرئيس التنفيذي مطلق المريشد عن سعادته باداء الشركه ونتائجها المالية خلال فترة النصف الأول 2021م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مشيراً إلى تحسن ظروف السوق خلال الفترة الماضية بعد انحسار تداعيات انتشار فيروس كورونا وعودة الاقتصاد العالمي إلى زيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الأسواق الرئيسة و ارتفاع أسعارها.

من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للمالية فواز الفواز، استمرار الشركة بكل قطاعاتها في تحسين الأداء و زياده الانتاجيه مع ترشيد معدلات التكلفة، مشيرا الى تحسن النتائج المالية للشركة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات ، وألقى الفواز مزيداً من الضوء على النتائج المالية للشركة حيث حققت التصنيع صافي أرباح بلغت 357 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة بصافي أرباح قدره 328 مليون ريال خلال الربع الأول 2021م وصافي خسارة قدرها (180) مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي. كما وصل صافي الأرباح إلى مبلغ 684 مليون ريال خلال فترة النصف الأول 2021م مقارنة بصافي خسارة قدرها (232) مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كما وصلت الأرباح التشغيلية للشركة إلى مبلغ 609 مليون ريال خلال الربع الثاني 2021م مقارنة ب(150) مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود تحقيق صافي الربح خلال النصف الأول من العام 2021 إلى ارتفاع متوسط أسعارالبيع والتي أدت كذلك إلى ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالرغم من ارتفاع متوسط أسعار اللقيم لبعض المنتجات وانخفاض الكميات المباعة لبعض المنتجات نتيجة لعمليات الصيانة الدورية المجدولة وانخفاض تكاليف التمويل بالرغم من ارتفاع مخصص الزكاة والضريبة مع العلم أنه في النصف الأول من العام 2020 تم تسجيل انخفاض في قيمة بعض الأصول غير المتداولة لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة (شركة تابعة).

من ناحية أخرى أكملت التصنيع بنجاح الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين وأعادت بدأ تشغيل المصنع في 20 يونيو 2021م بعد أن تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة، وهو ما يزيد من اعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة، وذلك دون تغير جوهري في الأثر المالي المتوقع والبالغ 90 مليون ريال.