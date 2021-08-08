قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن رئاسة البورصة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الأحد، قرارًا بتجديد تعيين محمد فريد محمد صالح، رئيساً للبورصة المصرية، لمدة 4 سنوات قادمة.

وكان رئيس الوزراء السابق قد أصدر قراراً في عام 2017 بتعيين محمد فريد محمد صالح رئيساً للبورصة لمدة أربع سنوات خلفاً لمحمد عمران.

وشغل محمد فريد منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011، وعمل قبلها خبيرًا فى وزارة الاستثمار والمسئول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 2004.