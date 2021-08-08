شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: سعر الكيلو يسجل 24 جنيها في المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن فى المزرعة تتراوح بين 23-24 جنيها للكيلو في حين تراوح سعر المستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار كرتونة البيض الأبيض تراوحت بين 41-43 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى بـ 45 جنيها في المزرعة، الكرتونة بين 48-50 جنيها للمستهلك.