شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم الحمراء تشهد استقرارا عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى بالنسبة للعاملين في قطاع الجزارة، حيث تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150جنيها، وسجل كباب الحلة 130-145جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن تراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.