شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8-8-2021، استقرارا ملحوظا فى بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى، وسجل فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم استقرارا ملحوظا بأولى أيام الأسبوع أمام الجنيه المصرى، بحسب تحديث السعر المتواجد على شاشات التداول بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنكى القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" ثبت عند 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وأيضا متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.