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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 8-8-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت معظم أسعار العملات اليوم الأحد 8-8-2021، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الأحد 8-8-2021، في سوق الصرف المصري أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.37 للشراء، 18.61 جنيه للبيع.
وثبت أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.66 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.37 للشراء، 18.61 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الجنيه الإسترلينى اليومثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.66 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.34 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيعوهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.