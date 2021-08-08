شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 8-8-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت معظم أسعار العملات اليوم الأحد 8-8-2021، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الأحد 8-8-2021، في سوق الصرف المصري أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.37 للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

وثبت أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.66 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.