شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الأحد بسوق الجملة.. الطماطم بين 1.5-2.75 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الخضروات اليوم الأحد 8-8-2021 داخل سوق الجملة بـ6 أكتوبر في ظل زيادة المعروض من جميع الأصناف، حيث سجلت أسعار الطماطم بين 1.5-2.75 جنيه للكيلو، الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.

وسجلت البطاطس 2.5-6 جنيهات، والبامية 5-9 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

بينما تراوح سعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.