شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأحد.. الطن بين14200- 14600جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن أسعار حديد التسليح اليوم الأحد 8-8-2021، حيث سجل طن الحديد 14200- 14600جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700جنيها للطن.

بينما تراوحت أسعار الاسمنت البورتلاندي "الأسود"، 950 - 1150 جنيها تسليم أرض مصنع، في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها، وسجل سعر الأسمنت المخلوط 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، واستقرت أسعار الجبس عند 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.