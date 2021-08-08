الاقتصاد

سعر الحديد اليوم الأحد.. الطن بين14200- 14600جنيه للطن

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن أسعار حديد التسليح اليوم الأحد 8-8-2021، حيث سجل طن الحديد 14200- 14600جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700جنيها للطن. 

 

بينما تراوحت أسعار الاسمنت  البورتلاندي "الأسود"، 950 - 1150 جنيها تسليم أرض مصنع، في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها، وسجل سعر الأسمنت المخلوط 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن. 

 

وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، واستقرت أسعار الجبس عند 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك. 

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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