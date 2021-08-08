شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 8-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأحد 8-8-2021 استقرارا ملحوظا بأولى أيام الأسبوع أمام الجنيه المصرى، بحسب تحديث السعر المتواجد على شاشات التداول بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنكى القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" ثبت عند 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وأيضا متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.