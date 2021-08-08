شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. إزاى تشتغل Freelancing وتقبض بالدولار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل بعض الشباب العمل الحر بعيدًا عن العمل لدى الحكومة أو شركات خاصة، وتوفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة تدريبية لتدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية للعمل على منصات العمل الإليكتروني الحر (Freelancing Platforms)، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن المنحة.

س- بدايةً.. ما هى مبادرة تمكين الشباب للعمل المهنى الحر؟

ج- في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الانسان المصري واستجابًة للتفاعل مع المستجدات الحالية، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة تدريبية لتدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية للعمل على منصات العمل الإليكتروني الحر (Freelancing Platforms).

تهتم تلك المبادرة ببناء قدرات الشباب المصري وبناء مهاراتهم في مجالات مختلفة تساعدهم على الحصول على وظائف من خلال منصات العمل الاليكتروني الحر وذلك في عدة مجالات مثل: التسويق الاليكتروني وتطبيقات المحمول وتطوير المواقع وتصميم الجرافيكس.

س- كيف يمكن التقديم للمبادرة؟

ج- التقديم للمبادرة متاح على موقع وزارة الاتصالات، ويتم التقديم من خلال عدة خطوات وهي (الإعلان عن البرنامج التدريبي، تسجيل المتدربين على المنصة الإلكترونية، برنامج المهارات الحياتية، الاختبار الأولى للمهارات الحياتية، البرنامج التدريبي المتخصص، الاختبار النهائي ونتائج التقييم، ورش التأهيل الوظيفي والـ Freelancing.

س- ما هي الوظائف التي يمكن تعلمها من المبادرة؟

ج- يمكن للمتقدم للمبادرة تعلم (أعمال إدارية، أخصائي تسويق إلكتروني، مصمم جرافيكس، مطور صفحات إنترنت، مطور تطبيقات موبايل).

س- ما هي شروط الالتحاق بالمبادرة؟

ج- تتعدد شروط الالتحاق بمبادرة التأهيل للعمل الحر، وتكون مواصفات الملتحق:

السن: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا ولا يزيد عن 35 عامًا.

الجنس: يجب مراعاة وجود 50% من الإناث و50% من الذكور على أن يتم دمج ذوي الإعاقة بنسبة 10%.

المؤهل: يتم قبول الطلبة المقيدين في العام الدراسي الأخير بالجامعات وخريجي الجامعات والمعاهد.

الموقف من العمل: يتم القبول بالمنحة في الحالات التالية (من لم يسبق له/ لها العمل مسبقًا)، من سبق له التوظيف وترك العمل لمدة تزيد عن العام).

المهارات المطلوبة: مبادئ مهارات الحاسب الآلي، القدرة على العمل بروح الفريق، ذاتي التحفيز ويمتاز بالمثابرة، لديه الداع الداخلي للتعلم المستمر ونهم المعرفة.