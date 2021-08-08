شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث مع دول مجموعة العشرين تعزيز شراكتها بالتحول الرقمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحة مع وزير التنمية الاقتصادية والابتكار بجمهورية إيطاليا جيانكارلو جيورجيتي تعزيز التعاون في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء.

كما عقد السواحة لقاءً مع الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية بيتر ألتماير، وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة لتسريع عملية التحول الرقمي، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار.

كما استعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية أمام الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات التقنية والفضاء والابتكار، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأجرى السواحة على هامش اجتماعات قادة الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين، مباحثات موسعة مع وزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني تاكيدا روتا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة من تطورها التقني وخبراتها المتقدمة والمتميزة في هذا المجال.

وعقب ذلك التقى، وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسؤولة عن مبادرة الأمة الذكية والأمن السيبرانى في سنغافورة جوزفين تيو، وجرى خلاله استعراض الفرص الاستثمارية الواعد التي تزخر بها المملكة في مجالات تقنية المعلومات والفضاء والابتكار.

واختتم السواحة اجتماعاته بلقاء نظيره بدولة جنوب أفريقيا حيث تم مناقشة فرص التعاون المشترك لتسريع تبني التقنيات الحديثة وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية والشراكة في مجال البحث والتطوير والابتكار.

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه في باريس بسفير التعاون الرقمي بجمهورية فرنسا هنري فيردي لتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار وتسريع تبني التقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي نهاية الشهر الماضي استعرضت السعودية في لندن أمام أكثر من 80 شركة بريطانية عاملة في مجالات الابتكار والتقنية والفضاء والبحث والتطوير، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كمنصة رقمية ولوجستية ومحور لربط القارات، إضافة إلى الممكنات في مجال البحث والتطوير والابتكار واقتصاد الفضاء.

وجاءت ورشة العمل التي حضرها أكثر من 80 شركة بريطانية، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة كاكست والهيئة السعودية للفضاء عبدالله بن عامر السواحة، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها وفد سعودي من بينهم رئيس الهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي إلى العاصمة البريطانية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات اقتصاد الابتكار والفضاء بين المملكة وبريطانيا، وبناء شراكات بين قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين، تتيح لهما فتح قنوات فعالة لتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والمهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قال في مطلع العام الجاري إن السعودية أصدرت 400 تشريع يختص بالاستثمار، قامت بإعادة النظر في نصفها حتى الآن، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتلك أولويتنا في الوزارة.

وأضاف الفالح أن المملكة توفر للمستثمرين الكثير من الثقة، وحققت قفزات في مؤشرات ممارسة الأعمال، وبينما أظهرت جائحة كورونا قدرات الدول في إدارة الأزمات فإن المملكة أثبتت جدارتها وكسبت ثقة المستثمرين، وذلك بحسب موقع قناة العربية.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ارتفع خلال عام 2020 أكثر من عام 2019.