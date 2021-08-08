شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ارتفاع وهبوط العملات المشفرة" البيتكوين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذبذب كبير في الأسعار تشهده العملات المشفرة ولاسيما بتكوين التى وصلت لأعلى مستوى لها وصل إلى نحو 64 الف دولار، قبل أن تشهد تراجع حاد وصلت ذروته فى مايو الماضى لتصل إلى 37 الف دولار، بعد أيام من تغريدة الملياردير التقنى ورائد الأعمال إيلون ماسك أعلن عن تعليق مبيعات سيارات "تسلا" عن طريق عملة البيتكوين، كونها "تستثمر في الوقود الأحفوري". إلا أنها عوضت بعض خسائرها منذ ذلك الحين حتى أغسطس الجارى ويتراوح سعرها حاليا ما بين 40 إلى 42 ألف دولار. وتتربع بتكوين على قمة العملات المشفرة بالعالم من بين 9.944 عملة وهو العدد الرسمي لها.

قرار الرئيس الأمريكى جوبايدن فرض ضرائب تصل إلى 43.4% على أرباح رأس المال ساهم فى تأثر أسواق العملات المشفرة، مما قضى ذلك على أكثر من 200 مليار دولار من قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب آنذاك.

تغريدة الملياردير التقنى إيلون ماسك، فى مايو الماضى، بأن شركة تيسلا للسيارات الكهربائية قد أوقفت قبول عملة بتكوين كطريقة للدفع لشراء سياراتها بسبب المخاوف البيئية المتعلقة باستخدام الطاقة الكهربائية بشكل كثيف في إنتاجها، حيث انخفضت بتكوين بشكل حاد ربطتها بعض تقارير بتغريدة "ماسك" الذى أكد أيضا أن "تسلا" قد تبيع ما بحوزتها من العملة.

حظر الصين المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات الرقمية فى مايو الماضى، وحذرت المستثمرين من المضاربة في تداول هذه العملات، وشهدت بتكوين آنذاك تراجع ما دون 40 ألف دولار.

وبتكوين هي عملة رقمية تمتاز بخاصية التشفير التي تمنحها درجة عالية من الأمان والحماية، والتي تمنع التزوير أو إجراء معاملات مكررة، حيث تقوم على تقنية "بلوك تشين" القادرة على توفير سرية وموثوقية كبيرتين، وهي شبكة إلكترونية لا مركزية يستحيل تقريبا اختراقها أو مراقبتها.

بيتكوين هي عملة عبر الإنترنت من نظير إلى نظير ، ما يعني أن جميع المعاملات تحدث مباشرة بين مشاركين على نفس المستوى ومستقلين في الشبكة، دون الحاجة إلى أي وسيط للسماح بالمعاملات أو تسهيلها.

ترفض الحكومات الاعتراف بعملة بتكوين بسبب تعاظم نفوذ هذه العملة، فبعيدا عن المحافظ المالية الإلكترونية التي يستخدمها المستثمرون لتداول العملات الرقمية في البورصات، لا يمكن تعقب حركة الأموال عبر شبكة بيتكوين الخاصة، وبالتالي لا تستطيع السلطات أن تعرف من يملك ماذا؟ أو من نقل كم لمن؟ وهي أسئلة مهمة لضمان سلامة الأنظمة المالية وتعقب المجرمين.

يرمز لعملة بيتكوين الرقمية باختصار"₿" تماما كما يرمز لبعض العملات التقليدية برموز مميزة مثل "$" للدولار أو "€" لليورو أو "£" للجنيه الإسترليني.