شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ارتفاع وهبوط العملات المشفرة" البيتكوين " والان مع تفاصيل الخبر
إليك أبرز أسباب تراجع بتكوين:
قرار الرئيس الأمريكى جوبايدن فرض ضرائب تصل إلى 43.4% على أرباح رأس المال ساهم فى تأثر أسواق العملات المشفرة، مما قضى ذلك على أكثر من 200 مليار دولار من قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب آنذاك.
تغريدة الملياردير التقنى إيلون ماسك، فى مايو الماضى، بأن شركة تيسلا للسيارات الكهربائية قد أوقفت قبول عملة بتكوين كطريقة للدفع لشراء سياراتها بسبب المخاوف البيئية المتعلقة باستخدام الطاقة الكهربائية بشكل كثيف في إنتاجها، حيث انخفضت بتكوين بشكل حاد ربطتها بعض تقارير بتغريدة "ماسك" الذى أكد أيضا أن "تسلا" قد تبيع ما بحوزتها من العملة.
حظر الصين المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات الرقمية فى مايو الماضى، وحذرت المستثمرين من المضاربة في تداول هذه العملات، وشهدت بتكوين آنذاك تراجع ما دون 40 ألف دولار.
عملة بتكوين المشفرة
وبتكوين هي عملة رقمية تمتاز بخاصية التشفير التي تمنحها درجة عالية من الأمان والحماية، والتي تمنع التزوير أو إجراء معاملات مكررة، حيث تقوم على تقنية "بلوك تشين" القادرة على توفير سرية وموثوقية كبيرتين، وهي شبكة إلكترونية لا مركزية يستحيل تقريبا اختراقها أو مراقبتها.
بيتكوين هي عملة عبر الإنترنت من نظير إلى نظير ، ما يعني أن جميع المعاملات تحدث مباشرة بين مشاركين على نفس المستوى ومستقلين في الشبكة، دون الحاجة إلى أي وسيط للسماح بالمعاملات أو تسهيلها.
موقف الحكومات من العملة
ترفض الحكومات الاعتراف بعملة بتكوين بسبب تعاظم نفوذ هذه العملة، فبعيدا عن المحافظ المالية الإلكترونية التي يستخدمها المستثمرون لتداول العملات الرقمية في البورصات، لا يمكن تعقب حركة الأموال عبر شبكة بيتكوين الخاصة، وبالتالي لا تستطيع السلطات أن تعرف من يملك ماذا؟ أو من نقل كم لمن؟ وهي أسئلة مهمة لضمان سلامة الأنظمة المالية وتعقب المجرمين.
رمز بتكوين
يرمز لعملة بيتكوين الرقمية باختصار"₿" تماما كما يرمز لبعض العملات التقليدية برموز مميزة مثل "$" للدولار أو "€" لليورو أو "£" للجنيه الإسترليني.