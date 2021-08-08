شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا (IFA) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 08-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 138 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، بالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يشير الى امكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم 127 فلس كمستوى اول ثم 105 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 145 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 134.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 141.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط