شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 08-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المصافي (2030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، تحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.59% بما يعادل 1.00 نقطة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ عودة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 172.40، ليستهدف مستوى الدعم 158.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 158.20 ومستوى المقاومة 174.75.